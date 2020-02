Adama Dahico sur la situation en Guinée : ‘’je suis aussi inquiet''

Interrogé dès son arrivée vendredi sur la situation sociopolitique de la Guinée, le célèbre artiste humoriste ivoirien Adama Dahico s’est prononcé brièvement sur la situation de la Guinée, son deuxième pays (la Guinée) comme il le dit fièrement. Non sans un peu d’humour, Dahico qui s’est exprimé en tant d’ambassadeur de la paix nommé par la fédération internationale interreligieuse a appelé les acteurs politiques à trouver à travers le dialogue un dénouement à cette situation.

« Mon objectif c’est de prôner la paix à travers tout le continent africain et à travers le monde. J’ai participé à une élection présidentielle en Côte d’Ivoire en 2010 qui a connu un dénouement très difficile avec les situations de deux présidents pour un fauteuil. Et on a connu 10 ans de crise aussi parce que depuis 2002 il y a eu la rébellion. Mais quand j’observe le paysage sociopolitique au niveau de la Guinée, je suis aussi inquiet, parce que je me dis que sans la paix il n’y a pas de développement. Mais il appartient aux acteurs politiques, il appartient aux Guinéens de s’asseoir, de se parler franchement et choisir ce qui est meilleur pour la Guinée. Il y a l’opposition, il y a le régime en place, il y a le président qui a connu l’opposition et qui est maintenant aux affaires, alors je pense que seul le dialogue peut permettre aux uns et aux autres de donner à la Guinée une paix durable. C’est ce que je souhaite >>, a affirmé l’artiste.

Maciré Camara