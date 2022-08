Adama Dian, mère de Ibrahima et épouse de Chérif : « mi heɓii tun ko yurmi »

Alors que la famille de Ibrahima Baldé n’a même pas encore digéré son décès (tué par balle pendant les manifestations du 17 août à Wanindara), l’on apprend le décès de son père dans la nuit du jeudi 25 juin ,par suite d’accident pendant qu’il quittait son lieu de travail à la T6. Dans la famille mortuaire de feu Chérif Baldé, c’est la tristesse totale, tout le monde est en larmes. Ils sont sous le choc, certains même sont surpris d’apprendre le décès brut de celui qui les a quittés sain et sauf dans la journée d’hier.

« Mi heɓii tun ko yurmi » (traduisez : je suis affligée [j’ai eu quelque chose de pathétique]

Son épouse Adam Dian dit être dépassée par cette disparition subite de son mari. Aujourd’hui elle demande juste à l’Etat de lui restituer le corps de son enfant,

« Le papa de Ibrahima a fait un accident hier nuit. Il quittait au travail vers la soirée . Arrivée à la T6, il s’est croisé avec un camion puisqu’il avait encore les soucis par rapport au décès de notre enfant. C’est Dieu qui a voulu qu’il soit inhumé au moment que son fils. Lui aussi il est décédé. On ne sait pas encore s’il était seul sur sa moto. C’est quand on envoyé le corps à l’hôpital, on été informé.

Moi, on m’a appelée pour me dire qu’ils sont en train de ramener le corps de Ibrahima, de se croiser là-bas . C’est comme ça j’ai appris la nouvelle. Je n’avais pas compris que c’était à propos de son décès. Aujourd’hui je suis triste. La tristesse me dépasse, je n’ai rien à dire. L’Etat a vu ce qu’on a eu encore. Ils n’ont qu’à nous aider et restituer le corps ,puisque son papa est décédé afin qu’on puisse les enterrer tous les deux ensemble. On les prie. Son papa sera inhumé aujourd’hui après la prière de 14 heures. Donc s’ils acceptent, ils n’ont qu’à nous restituer le corps. », a-t-elle demandé.

Selon Mariame Diouldé Baldé, l’une des filles du défunt, son papa est décédé parce qu’il n’arrêtait pas de penser à son fils. Elle plaide comme sa belle-mère afin que le corps de son petit frère leur soit rendu.

» Mon papa est décédé mais il avait le souci de l’enfant. Ces derniers temps, même si tu lui disais de manger, il n’acceptait pas. Moi je dirais que c’est le souci de l’enfant qui a anticipé sa mort puisqu’il n’arrêtait pas de penser. Ils n’ont qu’à nous aider pour le corps. C’est mon père qui pouvait aider pour cela. Mon père est décédé mais, il était tout pour moi, pour nous ses enfants. Moi je suis mariée mais chaque matin il partait chez Moi. »

Feu Chérif Baldé a laissé derrière lui une femme et 5 enfants. Et selon son épouse, il sera inhumé ce vendredi 26 août, après la prière de 14 heures.

Christine Finda Kamano

622716906