ADC-BOC : le président du parti visé par une plainte des membres démissionnaires

Un violent affrontement a été évité de justesse jeudi, 1er avril, à la maison de la presse de Guinée. Plusieurs jeunes surchauffés ont fait irruption dans la cour de la MDP pour s’attaquer, selon nos informations, aux membres démissionnaires du parti dénommé Alternance démocratique pour le changement du Bloc de l’opposition constructive (ADC-BOC).

Ces derniers étaient venus dans le but de rendre publique leur déclaration dans laquelle ils ont dénoncé des dysfonctionnements au sein de cette formation politique dirigée par le député Ibrahima Sory Diallo et de rendre leur démission. Mais ils ont été surpris par cette attaque qui ; selon eux, aurait été commanditée par le président du parti.

« Je vois les loubards, la garde rapprochée de l’honorable Dr. Ibrahima Sory Diallo. Ils voulaient même rentrer dans la salle. Ils sont rentrés dans la cour, c’était pour nous attaquer. Et l’honorable Ibrahima Sory Diallo, combien de fois il a critiqué des leaders à la maison de la presse ici. Il s’est attaqué à des institutions nationales et internationales ici. Il n’a pas été insulté, ni arrêté, ni frappé. Aujourd’hui même, mon chauffeur a été attaqué. Les jeunes sont partis prendre la clé de ma voiture. Il fallait qu’une dame vienne au secours pour aider mon chauffeur pour ne pas qu’il perde la clé de ma voiture. Et c’est Dr. Diallo qui les a envoyés pour nous attaquer », accuse Mohamed Kouramodou Camara, secrétaire général démissionnaire du parti.

Il dit connaître tous les jeunes qui sont venus s’en prendre à eux. Ces démissionnaires de l’ADC-BOC envisagent de porter plainte dans les jours prochains contre leurs agresseurs.

« Nous interpellons la Communauté nationale et internationale. Notre vie est dans les mains de Dr. Ibrahima Sory Diallo. Inch Allah, nous porterons plainte contre les gens qui sont venus et contre le Dr. Ibrahima Sory Diallo », a annoncé Mohamed Kouramodou Camara. Affaire à suivre…

Yamoussa Camara

