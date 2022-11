Addis-Abeba : la Guinée remporte le prix panafricain des jeunes leaders

Trente ans après la disparition d’Ahmed Sékou Touré, le secrétaire général par intérim PDG-RDA, Oyé Beavogui, a reçu le prix du panafricanisme le 1er novembre à Addis-Abeba.

Pour ce trophée obtenu au premier forum panafricain des jeunes leaders du futur en Éthiopie, le jeune leader estime que ce n’est autre que le fruit des années de labeur qu’a laissé le Camarade Ahmed Sékou Touré au peuple guinéen.

« Nous sommes allés répondre à cette invitation, l’honneur revient à la Guinée. Tant qu’on dit Ahmed Sékou Touré, ça va au-delà du PDG, ça va au-delà de sa famille, c’est pour tout son combat, pour la réunification du peuple africain. Les autorités éthiopiennes, à travers le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a offert le prix du panafricanisme au président Ahmed Sékou Touré pour tous ses actes. Pour nous, c’est une résultante au-delà de l’homme, au-delà de tous les hommes », se réjouit-il.

Cependant, à travers cette récompense, Oyé Beavogui puise une idée de matérialisation des États-Unis d’Afrique, tant rêvés par le président Ahmed Sékou Touré.

« A la fois nous qui sommes héritiers ou dépositaires de sa mémoire, c’est une satisfaction morale. Surtout ça nous renforce dans notre détermination pour dire aujourd’hui que tous les jeunes qui sont mobilisés ainsi que les militants et sympathisants de la révolution démocratique, nous n’avons pas tort de choisir le parti démocratique. En cela, on ne peut que continuer à les encourager à se mobiliser davantage pour que l’idéal du panafricanisme puisse persévérer et la vision reste intacte, c’est la matérialisation des États Unis d’Afrique. C’est l’objectif que nous nous sommes fixé, c’est la jeunesse panafricaine d’Afrique. L’occasion est mise à profit pour que chacun dans son pays puisse s’engager, afin que l’objectif qui n’a pas été atteint par nos aînés, que notre génération soit capable de le réaliser, notamment les États-Unis d’Afrique », a déclaré Oyé Beavogui.

Une fois à la Villa Syli à Coleah, la jeune équipe révolutionnaire a présenté la récompense à la première dame de la première république de Guinée, Hadja Andrée Touré.

Pour elle, la joie est immense et les remerciements vont à l’endroit du président de la transition.

« C’est une immense joie pour moi de recevoir ce trophée après des années du décès de mon époux. Vraiment merci au peuple de Guinée, merci à vous tous présents ici et surtout au colonel président Mamadi Doumbouya pour cette occasion qu’il m’offre aujourd’hui. Vraiment merci ».

Mayi Cissé