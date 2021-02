La décision du chef de l’Etat de mettre au travail l’administration suit son chemin. Dans une circulaire dont Mediaguinee détient copie, le secrétaire général du gouvernement Lansana Komara demande aux hauts cadres de l’administration de transmettre par voie de courriers, sous plis confidentiel, d’ici le 15 février, en plus du cv et photo d’identité, la date de recrutement à la fonction publique et la durée au poste actuellement occupé…