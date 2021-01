Administration : le travail débute à 8h, pas de télé dans les bureaux, pas de visites privées…

Pour matérialiser le slogan « gouverner autrement » du chef de l’Etat, le ministre de la Fonction publique Dr Mamadou Ballo a rappelé dimanche aux travailleurs des secteurs publics et parapublics que désormais « l’heure d’ouverture du travail aux jours ouvrables est fixée à 8h, plus de visites privées pendant les heures de travail et pas d’installation des chaînes de télévision dans les bureaux

Ces mesures font suite à l’engagement pris par le président Alpha Condé dans son discours à la nation du 30 janvier de gérer autrement le pays durant son sextennat.

Elisa CAMARA