Adresse à la nation du président Alpha Condé : ‘’Guinéens, ce dimanche, vous allez voter’’ (discours)

A la veille du double scrutin législatif et référendaire, le président Alpha Condé s’est adressé samedi à la nation en invitant ses compatriotes à aller voter demain dimanche dans le calme. Il en a profité pour remercier les organisations internationales et flétrir les ‘’fausses informations et commentaires malintentionnés à l’égard de la Guinée”…

Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes,

Ce dimanche, vous allez voter dans le calme, la sérénité, j’en suis convaincu. Votre choix sera déterminant pour l’avenir de notre pays et pour celui de tous nos frères, nos sœurs, de nos filles et fils. Vous avez le pouvoir de décider de la Guinée que vous voulez construire.

Conformément aux principes fondamentaux de la démocratie, seuls les citoyens et citoyennes de Guinée peuvent décider.

La communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine, l’Organisation internationale de la francophonie ont fait des recommandations à travers leurs experts qui ont été intégralement pris en compte.

Nous remercions la CEDEAO et l’Union Africaine dont nous sommes membres fondateurs. Nous remercions également l’Organisation internationale de la francophonie à laquelle nous appartenons de par notre histoire et de par notre culture.

Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes,

Les prochaines élections vont se déroulées dans la transparence, dans le respect absolu des règles démocratiques et des usages républicains.

Par-delà de certains commentaires malintentionnés à l’égard de notre pays, le scrutin du dimanche sera conforme à la loi et à la réglementation de notre pays.

J’en profite pour remercier le travail de la CENI sur ce sujet, grâce aux experts envoyés par la CEDEAO, l’Union Africaine et l’Organisation internationale de la francophonie.

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a adapté le fichier conformément aux recommandations de l’assistance technique internationale.

La Cour Constitutionnelle de notre pays a supervisé et veillé à la préparation des actes préparatoires.

J’en profite pour remercier tous les agents électoraux qui, depuis des semaines dans les quartiers et les villages de notre pays, travaillent d’arrache-pied pour la mise en place des conditions matérielles et réglementaires d’un scrutin transparent.

Guinéennes, Guinéens, Mes chers compatriotes,

Je vous le redis, ces élections sont capitales pour notre avenir. Malgré les fausses informations et les mensonges de certains, je suis qu’en vos âmes et consciences, vous le savez, notre Guinée va voter une fois de plus pour prendre son destin en main. C’est un moment historique.

Je connais votre envie d’aller de l’avant, je sais vos attentes et vos espoirs. Je suis sûr que tous ensemble vous saurez faire le bon choix, le choix d’une Guinée qui se développe, le choix d’une grande Guinée forte, rayonnante, fière et unie.

Vive la République

Vive la Guinée

Je vous remercie

Mediaguinee