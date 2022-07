Adrien Poussou, ancien ministre centrafricain : ce que Kassory m’a dit à propos de Mamadi Doumbouya…

La transition en Guinée intéresse au-delà de nos frontières. Pour Adrien Poussou, ancien ministre centrafricain de la Communication et de la Reconciliation nationale, dans un texte qu’il a envoyé à l’hebdomadaire Jeune Afrique, a fait un sévère diagnostic de la transtion sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, le tombeur d’Alpha Condé.

Plus loin, Adrien révèle ce que Ibrahima Kassory Fofana, alors Premier ministre et actuel pensionnaire de la Maison centrale de Conakry lui avait dit à propos du colonel Doumbouya…

« Pour l’anecdote, entre les mois de juillet et août 2021, j’ai été témoin de l’aveuglement des plus hautes autorités guinéennes à défendre et à protéger le colonel putschiste, contre lequel pesaient de forts soupçons d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État. Pour tout dire, à la veille d’un rendez-vous avec l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, j’avais été prié par un officier guinéen de porter à sa connaissance des informations précises et circonstanciées sur les préparatifs d’un coup d’État fomenté, selon ce même officier, par le patron des Forces spéciales… un certain Mamadi Doumbouya.

Réponse de l’ancien chef du gouvernement : « Vous pouvez être tranquille. Nous sommes habitués à la jalousie de ces gens qui en veulent à ce jeune officier compétent, qui doit tout au président de la République. Pour nuire à sa carrière, ses ennemis, parfois autour du professeur [Alpha Condé], inventent des projets de coups d’État imaginaires qu’ils lui attribuent. » Malheureusement pour le dernier Premier ministre d’Alpha Condé, je me trouvais encore sur place quand les faits lui ont donné tort : Doumbouya s’était emparé du pouvoir qu’il entend maintenant conserver par tous les moyens », a écrit l’expert en géopolitique, spécialiste de l’Afrique.

Noumoukè S.