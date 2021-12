Aéroport Ahmed Sékou Touré : « il y a des hommes dont par actes posés s’immortalisent » (Oyé Béavogui)

Le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a rebaptisé jeudi l’aéroport de Conakry-Gbessia « Aéroport international Ahmed Sékou Touré ». Un autre acte historique qui immortalise le père-fondateur de la République de Guinée. Ce geste fort vient après celui de l’ancien président Lansana Condé qui baptisa le palais présidentiel « Sèkhoutouréya ». Oyé Béavogui, secrétaire général par intérim du PDG-RDA (ancien parti au pouvoir) a félicité le CNRD et le CNRD et prié pour leur réussite…👇👇

Peuple de Guinée.

Peuple d’Afrique.

Peuple du monde.

Camarades militantes et militants du grand Parti Démocratique de Guinée

Camarades…

Il y a des hommes dont par actes posés s’immortalisent.

Il y a des hommes qui par sentiments patriotiquement élevés imposent le respect et incarnent la gratitude en elle-même.

Pour vivre éternellement, il faut savoir être héros de son Peuple, héros de sa Nation. Et c’est dans la défense des intérêts de la Nation que l’homme devient un héros.

La clé du futur de la Guinée, c’est la connaissance exacte et objective, par le Guinéens, de leur passé, car la vérité historique, même amère est seule conciliatoire. La reconnaissance, la réhabilitation, la refondation de la dignité et de la liberté dans l’intérêt d’une nation est une exigence de la grandeur d’âme dont notre génération incombe et incombera comme axiome pour toutes évolutions futures.

Au nom du PDG-RDA à l’armée populaire révolutionnaire de Guinée( Armée Guinéenne ) et ses principes, nous sommes réjouis de savoir que l’aéroport internationale de Ghessia Conakry porte le nom du responsable suprême de la RÉVOLUTION AHMED SÉKOU TOURÉ.

La conviction est la force dans la défense de la nation guinéenne. Et ce que nous constatons force l’admiration.

L’ignorance du Courage, de l’honnêteté, de la loyauté de nos devanciers par certains guinéens a déjà perdu des zones qu’elle occupait par modification de la réalité dans la conscience collective, et cela grâce à la prise en charge en partage de notre histoire commune l’une des plus belles, les plus nobles et les plus riches en Afrique et dans le monde.

Nous vous félicitons, le CNRD et son Président pour leur contribution au maintien des acquis de réhabilitation de la vérité histoire du Peuple Guinée. Nous les encourageons à fournir tous les efforts dans l’accomplissement efficace de leur haute mission de soldats de la vérité historique. Et tout en les rassurants qu’ils ne font pas que réécrire l’histoire qu’ils la font de par ces actes.

Nous sommes agréablement ravi, d’apprendre que l’aéroport international de Ghessia Conakry est aujourd’hui rebaptisé : AÉROPORT INTERNATIONAL AHMED SÉKOU TOURÉ DE CONAKRY.

La lutte continue jusqu’à la victoire finale !

Honorable Oyé Beavogui

Secrétaire Général par Intérim du PDG-RDA