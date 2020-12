Aéroport de Conakry : le ministre des Transports, Aboubacar Sylla inaugure le nouveau salon VIP

Dans le souci d’avoir un aéroport international répondant aux standards internationaux, la Société de Gestion et d’Exploitation de l’Aéroport de Conakry (SOGEAC) a décidé de procéder à la rénovation et la modernisation du Salon VIP de l’aéroport international de Conakry Gbessia.

Cette rénovation financée sur fond propre par SOGEAC, comprend non seulement le renouvellement du Duty Free, du snack bar, mais aussi du salon business avec des équipements et des mobiliers dignes d’appréciation. Le tout pour une capacité d’accueil de 104 personnes.

Selon le ministre d’Etat, ministre des Transports, Aboubacar Sylla qui a procédé à l’inauguration ce mercredi, 9 décembre 2020 de ce salon, cette rénovation arrive à point nommé quant à la cérémonie d’investiture dans les prochains jours du Président de la République.

« La rénovation, la mise à niveau et la modernisation de ce salon VIP tombe à point nommé. Car, nous sommes à quelques jours de la grande cérémonie d’investiture de Monsieur le président de la République et je crois qu’il est extrêmement important que l’aéroport de Conakry aussi participe à cette grande cérémonie en faisant honneur et c’est le cas en l’occurrence. Nous avions un salon VIP qui n’était pas à la hauteur des standards internationaux. Aujourd’hui, ce salon est l’un des plus modernes, des plus agréables de la sous-région et je crois qu’il y a lieu d’en être fier. Tout le mérite en revient à la direction de la SOGEAC, à madame la présidente du conseil d’administration mais aussi la promotrice guinéenne, la société satina qui a eu l’inspiration, l’idée nécessaire pour promouvoir ce projet, pour le concevoir et pour le réaliser. Donc, c’est une très bonne chose et il y a lieu d’en être fier, surtout que nous savons que très bientôt, dans moins de 3 ans, un nouveau terminal aéroportuaire tout neuf et j’espère que le salon VIP qui y sera aussi beau que celui-là pour permettre de pérenniser cette tradition de résilience de l’aéroport de Conakry. Je sais que la SOGEAC est une société qui est dotée d’un personnel expérimenté et compétent et je pense qu’il n’y a pas lieu s’inquiéter quant à la maintenance et l’entretien, je dirais même le développement de cette nouvelle infrastructure. Je suis certain qu’étant donné que les standards internationaux constituent la référence pour une société comme la SOGEAC, je suis certain que ce salon sera maintenu, sera même probablement amélioré par de nouvelles idées et même par l’introduction de nouveaux équipements, de nouveaux mobiliers, de manière à le rendre encore plus performant », a-t-il estimé.

Un aéroport est la première impression que l’on se fait d’un pays. C’est du moins ce que pense Sékou Maï Diarra, Directeur général de la SOGEAC.

« Pour ceux qui connaissent l’aéroport de Conakry, il y a juste quelques dix ans, on n’avait pas un salon business qui répondait véritablement aux critères de l’aviation. Aujourd’hui, nous sommes dans les normes nous voulons continuer à changer l’image de la Guinée. L’aéroport de Conakry, c’est la rentrée et la sortie. La première impression des voyageurs en se rentrant dans un pays, c’est par l’aéroport et ce qu’ils gardent en souvenir, c’est en sortant de l’aéroport. Aujourd’hui, nous avons un salon digne de ce nom qui est aujourd’hui le meilleur de la sous région. Je n’hésite pas de le dire, je peux le comparer à n’importe quel aéroport international de l’Afrique de l’ouest, nous sommes aujourd’hui le meilleur salon. Et vous allez voir à côté tout à l’heure le Duty Free Shop que nous avons aujourd’hui répond aux normes internationales parce que nous n’avions pas un Duty qui répondait, ni un salon business qui répondait aux normes internationales. Il y a partout dans l’aéroport aujourd’hui des désinfectants, vous avez les distanciations qui sont respectées comme dans n’importe quel aéroport du monde », se félicite-t-il.

Ce nouveau salon VIP doté d’un confort haut de gamme, redécoré par la société Satina se donne pour objectif de satisfaire le voyageur jusque dans les moindres détails à travers sa gastronomie tout horizon et son personnel qualifié à l’écoute de tout besoin.

Maciré Camara

+224 628 112 098