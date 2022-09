Aéroport de Conakry : reprise des vols après la mort de deux personnes, heurtées par TAP Air Portugal

Les vols ont repris samedi à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré après la mort de deux personnes, heurtées par TAP Air Portugal. La direction générale l’a annoncé dans un communiqué sur sa page Facebook…

À l’attention de nos usagers,

Dans la nuit du 02 Septembre 2022 aux environs de 23h40, le vol TP 1492 de la compagnie TAP Portugal en provenance de Lisbonne a heurté deux (2) individus circulant sur une moto aux abords de la piste d’atterrissage. Le conducteur identifié était un agent de sécurité, employé d’une entreprise en charge de sécuriser la clôture de l’aéroport.

En ce douloureux moment, les autorités aéroportuaires présentent ses sincères condoléances aux familles éplorées.

Une enquête menée par l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC) avec l’appui de la Direction de la Sureté et Sécurité SOGEAC suit son cours afin d’élucider les causes et les responsabilités des parties engagées.

La Direction Générale tient à rappeler aux usagers que le trafic aérien est ouvert et la reprise des vols est effective ce matin.