Aéroport International AST : le DG de la SOGEAC revient sur les acquis

Après huit (8) mois de gestion, le Directeur général de la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry (SOGEAC), Dr Namory Camara, en compagnie de certains de ses collaborateurs a fait son bilan à mi-parcours ce vendredi 2 décembre 2002, avant d’annoncer des perspectives. C’était à l’occasion d’un déjeuner de presse qui s’est tenu dans un réceptif de la place.

A cette occasion, il (Dr Namory Camara) a noté que lorsque lui et son équipe prenaient la gestion de cet aéroport, qu’il n’avait même pas un organigramme. « Nous avons mis en place un organigramme qui reflète notre vision, notre ambition. On a essayé d’être beaucoup plus participatif, un peu plus ouvert. On a commencé à tenir beaucoup plus régulièrement les réunions de direction en intégrant les syndicats. On a aussi essayé d’impulser beaucoup plus de transparence », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l’extension et la modernisation de l’aéroport dira-t-il, plusieurs réalisations ont été entreprises par la société. « Ces réalisations s’articulent autour de quatre (4) axes notamment : la réorganisation et le renforcement des capacités du personnel, la transparence dans les procédures administratives et financières, l’investissement dans les équipements et infrastructures », a-t-il déclaré.

S’agissant de l’investissement dans les équipements et infrastructures par exemple, il a souligné qu’il y a eu des travaux de rénovation de l’aérogare de voisinage, la mise en circulation de 500 nouveaux chariots, les travaux de modernisation du parking automobile, l’acquisition de trois (3) camions pompiers permettent ainsi à l’aéroport d’être dans la catégorie 8 de l’OACI entre autres.

« Ce qui fait qu’aujourd’hui, 75 vols desservent la Guinée par semaine pour un total de 14 compagnies aérienne ».

« Il y a eu des acquis en si peu de temps et c’est visible. Ce qui importe aujourd’hui, ce sont les perspectives. Il y a un défi majeur et le défi majeur c’est la modernisation et l’extension de l’aéroport pour passer 500 mille à 1 million 500 mille passagers. C’est de faire de cet aéroport une véritable vitrine (…). Les chiffres sont extrêmement bons, donc il faut aller vers l’extension et la certification (…) », a expliqué Dr Namory Camara.

En ce qui concerne les perspectives, le projet d’expansion et de modernisation de l’aéroport figure en bonne place, avec un budget de 150 millions d’euros, qui pourrait être revu à la hausse pour s’adapter à la situation actuelle.

« Il s’agit entre autres, de la restructuration de la SOGEAC, la poursuite du processus de certification de l’aéroport, le renouvellement des équipements d’assistance en escale, la mise en place du wifi gratuit pour les usagers de l’aéroport, le lancement d’un nouveau site Web, la mise en place d’un CCTV de l’aéroport et la réhabilitation du système de protection anti-incendie et le réseau incendie armé (RIA) de l’aéroport Ahmed Sékou Touré », a-t-il informé.

Répondant à une question concernant l’éternel chantier de la mosquée de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré , le DG dira : « Je crois qu’on a grandi avec cette mosquée-là. N’est-ce pas ? Il m’est rarement apparu la présence d’une mosquée aussi proche du terminal partout dans le monde. Je ne sais pas les conditions qui ont prévalu à la présence de cette mosquée. Mais je pense que les autorités, qu’ils s’agissent du Général Lansana Conté, du Pr Alpha Condé, et actuellement du colonel Mamadi Doumbouya se sont rendu compte que sa présence entorse un peu aux règles de sécurité. Parce que ça n’existe nulle part. Il est vrai que dans les grands aéroports, vous avez des mosquées et des églises à l’intérieur, des espaces de prière pour permettre aux gens de prier. Voilà pourquoi le projet ne peut pas avancer, on l’abandonne, parce que démolir une mosquée, c’est un peu compliqué. Il faudrait donc qu’on se dise la vérité, c’est trop proche du terminal. »

TKD