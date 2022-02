Aéroport international de Conakry : le ministère des transports suspend le communiqué de la SOGEAC

Le ministère des infrastructures et des transports suspend le communiqué de la SOGEAC annonçant l’augmentation des frais de stationnement au parking de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

L’annonce de cette suspension a été faite ce lundi, 07 février, à travers un communiqué publié sur la page Facebook du département des infrastructures et des transports.

Le ministère indique que dans le cadre du réaménagement et de l’extension du parking de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré Conakry, de nouvelles dispositions seront prises et rendues public par voie de presse.

La SOGEAC annonçait hier, l’augmentation des frais de stationnement au parking de l’aéroport à partir du 14 février.