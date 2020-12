Affaire 200 milliards : la ministre Zénab attaque en justice trois journalistes (copie)

Accusée de détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens (environ 20 millions d’euros), la ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Zénab Dramé réplique par une procédure de citation directe contre trois responsables de presse. Youssouf Boundou Sylla, coordinateur général de Guinéenews ; Moussa Moïse, directeur du site Inquisiteur ; et Ibrahima Sory Traoré, directeur du site Guinée7.com, sont donc cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Kaloum le 15 décembre prochain. Selon la citation à comparaître, « ces personnes à travers leurs sites ont commis des faits de diffamation sur la personne, l’honneur et la dignité de femme de madame Zénab Dramé ».