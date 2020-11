Affaire 200 milliards : le parquet annonce des enquêtes et éventuellement des poursuites

L’affaire prise finalement par le bon bout. Après la réaction hâtive du gouvernement prenant carrément de la défense de la ministre de l’Enseignement technique Djenab Dramé -accusée par Guineenews- de détournement de plus 200 milliards francs guinéens, le parquet reprend la chose en main et annonce l’ouverture d’enquêtes plus approfondies et éventuellement des poursuites. Ci-dessous, l’intégralité du communiqué du Parquet lu par Alpha Sény Camara, procureur du tribunal de première instance de Kaloum…

” (…) Suivant communiqué en date du 26 novembre 2020, le gouvernement de la République a fait état d’un prétendu détournement de denier public d’un montant de plus de 200 milliards de nos francs par un membre du gouvernement tel que rapporté par le site d’informations Guineenews et relayé par d’autres médias. Face à cette dénonciation et dans sa mission régalienne de lutter contre toute impunité dans la gestion du denier public, le parquet a décidé de procéder ou faire procéder à des enquêtes et investigations plus approfondies au terme desquelles, des poursuites pourraient éventuellement être engagées conformément aux dispositions pertinentes de l’article 47 du code de procédure pénal. Le parquet rappelle que de telles poursuites seraient initiées soit pour détournement de denier public, soit pour dénonciation calomnieuse et diffamation.

Fait à Conakry le 27 novembre 2020