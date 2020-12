Affaire 200 milliards : ‘’les preuves palpables brandies, Zénab n’attendra pas une seconde de plus pour rendre le tablier’’ (avocat)

Face à la presse mardi, 8 décembre, Me Dinah Sampil, avocat de la ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’Emploi Zénab Nabaya Dramé s’est prononcé sur plusieurs questions relatives au présumé détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens imputé à sa cliente.

A la question de savoir pourquoi sa cliente (Zénab Dramé) ne démissionnerait pas de son poste de ministre pour se mettre à la disposition de la justice, l’avocat répond :

« Je vais vous dire simplement que la qualité de ministre n’empêche pas son porteur de répondre à une interpellation judiciaire. Ce n’est pas qu’elle est ministre, qu’elle ne pourra pas venir lorsque la justice en exprimerait le besoin. Mieux, il se trouve qu’elle, elle est partie civile. ça veut dire qu’elle poursuit la violation de ses intérêts personnels. Elle ne cherche pas à faire encore une fois, faire condamner pénalement quelqu’un. La partie civile a le droit de se faire représenter par même une tierce personne qui ne soit pas un avocat. L’essentiel est que le représentant soit en mesure d’exposer au juge les faits pour lesquels, elle estime avoir été atteinte. Autrement dit encore, la partie civile n’a que le devoir de formuler ses prétentions civiles. Les prétentions civiles, c’est par exemple le montant de la réparation. Mais ce montant de la réparation ne peut être retenu par un juge que lorsque le juge aura déjà retenu la responsabilité pénale de l’auteur. Donc, madame la ministre est une justiciable comme tout citoyen guinéen qui a le devoir lorsqu’il est appelé de comparaitre devant une juridiction. En attendant que cela se fasse, elle a le droit de se faire par qui elle veut et au besoin par un avocat que je suis (…) Lorsque les preuves palpables seront brandies, madame Zénab Dramé n’attendra pas une seconde de plus pour rendre le tablier. »

Youssouf Keita

+224 666487130