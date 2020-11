Affaire 28 milliards : la Féguifoot déboutée, Super V et Cie renvoyés des fins de la poursuite

Tous poursuivis suite à la requête du président de la Féguifoot, Mamadou Antonio Souaré pour les faits de détournement de 28 milliards de francs guinéens, l’ancien président de la Féguifoot, Salifou Camara “Super V” et ses anciens collaborateurs Ibrahima Blasco Barry, Aboubacar Morton Soumah et Aly Camara ont été renvoyés des fins de la poursuite, ce lundi 16 novembre par le tribunal de première instance de Kaloum.

Dans le verdict rendu public, la juge Hadja Mariama Doumbouya a déclaré Super V et Cie non coupables pour délit non constitué et renvoyés des fins de la poursuite. Par conséquent, elle a condamné la partie civile au dépend. Une décision qui a été saluée par la défense qui par la voix de Me Dinah Sampil a dit que “le droit a été dit, nous remercions le tribunal”.

Quant à la partie civile, elle n’a pas émis le souhait pour le moment d’interjeter appel.

A rappeler que ce dossier qui a fait beaucoup de vagues en Guinée est pendant devant la justice depuis plus de 2 ans.

Elisa Camara

+224654957322