Affaire 28 septembre: le procureur de la CPI promet de veiller  personnellement sur le procès 

Après 13 ans, le procès des événements douloureux du 28 septembre 2009 qui ont coûté, selon l’ONU, la vie à plus de 150 personnes, va désormais s’ouvrir sur le territoire guinéen.

A l’inauguration ce mercredi 28 septembre du bâtiment devant abriter ce procès qui met aux prises 12 personnes dont l’ancien président de la transition, capitaine Moussa Dadis Camara, le procureur de la Cour de la cour pénale internationale (CPI), Karim A.A Khan a promis d’y veiller personnellement.

« C’est une grande joie, le procès du 28 septembre va enfin se tenir. C’est une volonté a salué. Les problèmes sont guineens et les solutions aussi doivent être guinéennes. L’ ouverture de ce procès est un jour historique pour la Guinée mais aussi pour le continent Africain. Personnellement je veuillerai sur ce procès », a dit le procureur de la CPI, Karim A.A Khan.

A noter que Dadis Camara et Cie sont poursuivis pour des faits présumés de meurtres, assassinats, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, tortures enlèvement et séquestration, non assistance à personne en dangers, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale de matériels de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions.

Elisa Camara

