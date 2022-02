Affaire 3000 dollars: « Dansoko s’est renseigné jusqu’au point de savoir si je suis vierge » (Hadya Présie)

Le procès qui oppose la cinéaste, Hadiatou Bah alias Hadya Présie à l’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko s’est ouvert, ce jeudi 10 février au tribunal de première instance de Dixinn.

La cinéaste qui est en détention à la maison centrale de Conakry depuis trois semaines est poursuivie avec deux autres personnes qui sont Mohamed Chérif Conté et Mamadou Aliou Kanté par l’opérateur économique Dansoko pour des faits de « chantage et d’extorsion ».

Je n’ai pas demandé 3000 dollars, c’est Thierno Dansoko qui me l’a (montant) proposé dans le but de coucher avec moi. Mais, je n’ai pas accepté



En larmes à la barre, la prévenue a rejeté les faits pour lesquels elle est poursuivie, précisant que c’est l’opérateur économique, lui-même qui lui a proposé la somme de 3000 dollars dans le but de passer ensemble un week-end à Kamsar (sous-préfecture de Boké).

« Je n’ai pas demandé 3000 dollars, c’est Thierno Dansoko qui me l’a (montant) proposé dans le but de coucher avec moi. Mais, je n’ai pas accepté. Depuis ça, il n’arrêtait pas de me harceler.

Je voulais avoir une preuve pour montrer qu’il me harcèle, je lui ai demandé une somme de 80 mille dollars et une voiture contre ses audios. Et, je lui ai donné un rendez vous dans une banque. Et, c’est là-bas que la gendarmerie m’a interpellée.

Il m’appelait pour me dire comment je devrais me comporter avec lui une fois au lit. Il m’a dit qu’une fois au lit qu’il veut pzs que je lui montre que je ne l’aime pas ou que je n’ai pas envie de lui. Il m’a même dit qu’il vaut mieux que j’accepte cette somme parce qu’avec ou sans qu’il va coucher avec moi. Donc, je l’ai enregistré et je lui ai envoyé l’audio. Mon intention était de lui faire renoncer ses agissements. Comme il insistait. Et, je voulais avoir une preuve pour montrer qu’il me harcèle, je lui ai demandé une somme de 80 mille dollars et une voiture contre ses audios. Et, je lui ai donné un rendez vous dans une banque. Et, c’est là-bas que la gendarmerie m’a interpellée. Je ne lui ai rien demandé. C’est, lui qui est venu vers moi pour un week-end à Kamsar. Je suis là aujourd’hui parcequ’il m’a piégée. Il est plus âgé et plus riche que moi. Donc, il s’est précipité sur les choses. Dansoko s’est même renseigné jusqu’au point de savoir si je suis vierge. Le frère de Dansoko, Aboubacar Dansoko m’a dit que si je ne donnais pas ma virginité à son frère, ça allait être pour un prisonnier ».

Elisa Camara

+224654957322