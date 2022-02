Affaire 3000 dollars:  le procureur requiert 18 mois de prison ferme contre Hadya Présie 

Fin des débats dans l’affaire de « chantage et de tentatives d’extorsion » qui oppose l’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko à la cinéaste, Hadiatou Bah alias, ce jeudi 17 février, au tribunal de première instance de Dixinn.

Dans ses réquisitions, le ministre public a requis un emprisonnement de 18 mois et 3 ans assorti de sursis contre la prévenue.

« Ce que madame Hadiatou Bah a fait c’est diabolique et c’est méchant. Elle a voulu humilier monsieur Dansoko à la place publique. C’est un réseau, il faut que ces pratiques s’arrêtent dans le pays. Monsieur le président, le ministère public estime que les faits sont établis. Donc, nous vous prions de retenir dans les liens de la prévention, madame Hadiatou Bah, Mohamed Chérif Conté et Mamadou Aliou Kanté pour les faits de chantage et de tentatives d’extorsion. Et les déclarer coupables. Pour la répression: condamner Hadiatou Bah à 18 mois de prison ferme, et 3 ans assorti de sursis. Et condamner ses complices, à 18 mois de prison ferme chacun et 5 millions de francs guineens d’amende. Et, également interdire aux prévenus de jouir de certains droits civiques, de leur interdire d’utiliser les réseaux sociaux pendant 5ans ».

Hadya Présie sera située sur son sort le 24 février prochain.

Elisa Camara

+224654957322