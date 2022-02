Affaire 3000$: Hadya Présie condamnée à 10 mois de prison et à payer 20 millions gnf à Dansoko

La cinéaste, Hadiatou Bah alias Hadya Présie et ses complices, Mohamed Chérif Conté et Mamadou Aliou Kanté ont été condamnés, ce jeudi 24 février, par le tribunal de première instance de Dixinn dans l’affaire de chantage et de tentatives d’extorsion qui les oppose à l’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko.

Dans sa sentence rendue publique, le juge Amadou Sy a déclaré les prévenus coupables pour des faits de chantage et de tentatives d’extorsion. Et, le tribunal les a condamnés à 10 mois de prison ferme chacun et au paiement d’une amende de 500 mille francs guineens. Et, le tribunal a également ordonné à Hadya Présie de payer un montant de 20 millions à titre de dommages et intérêts à l’encontre du plaignant Thierno Mamadou Dansoko.

Par ailleurs, le tribunal a aussi interdit à Hadya Présie l’utilisation des réseaux sociaux pour une période de 2 ans.

Une décision contre laquelle, la défense à sa tête, Me Salifou Béavogui annonce interjeter appel dans les heures qui suivent.

A rappeler que le ministère public avait demandé dans ses réquisitions au tribunal de condamner la prévenue à 18 mois de prison ferme et 3 ans de sursis. Ses complices ont écopé de 18 mois de prison ferme chacun et et condamnés au paiement d’une amende de 5 millions de francs guineens.

Elisa Camara

