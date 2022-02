Affaire 3000 $: le plaignant Thierno Dansoko présent à l’audience de ce jeudi 

Cité à comparaître par le tribunal à l’audience dernière dans l’affaire qui l’oppose à la cinéaste, Hadiatou Bah alias Hadya Présie, l’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko est présent, ce jeudi 17 février, au tribunal de première instance de Dixinn.

L’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko poursuit la prévenue et deux jeunes notamment: Mohamed Chérif Conté et Mamadou Aliou Kanté pour faits de « chantage et d’extorsion ».

Au moment où nous mettions cet article en ligne, Hadya Présie est à la barre, continue de rejeter les faits pour lesquels, elle est poursuivie.

