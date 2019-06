Affaire 3è mandat/Cellou Dalein aux journalistes : ‘’vous n’allez pas dire que vous êtes neutres…’’

Le chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo a invité, samedi dernier, au cours de l’assemblée générale de l’UFDG, la presse à ne pas rester neutre dans l’affaire de nouvelle constitution qui fait polémique en Guinée. Parce que, dit-il, les hommes de médias en tant que Guinéens aussi doivent donner leur position.

Pour l’histoire, le président de l’UFDG prononçait son discours quand soudainement il s’est adressé aux journalistes présents au siège de son parti en ces termes : »la presse amoulanfé ou bien ? ». Aucun journaliste n’a répondu. Ce qui a poussera Cellou Dalein Diallo de marteler : « vous n’allez pas dire que vous êtes neutres, vous êtes des Guinéens. Vous devez contribuer à asseoir une démocratie apaisée dans ce pays qui permet l’alternance. On ne peut pas être obligés d’attendre que le président de la république meure ou qu’il y ait un coup d’Etat pour qu’il y ait l’alternance. Si le peuple veut sanctionner un président, il faut qu’il le dise en votant pour et contre son président, c’est ça la démocratie. Et je sais que vous êtes avec nous dans ce combat ».

