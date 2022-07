Affaire Air Guinée : « à notre sens, aucune règle basique de passation de marché n’a été respectée », selon Aly Touré

Le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) s’est exprimé ce vendredi 15 juillet, sur le dossier Air Guinée impliquant Cellou Dalein Diallo, Mamadou Sylla et Cheick Ahmed Camara.

Aly Touré soutient qu’aucune règle basique de passation de marché n’a été respectée dans la vente d’un Boeing, d’un Dash 7 et les installations d’Air Guinée. D’où selon lui, les motifs des poursuites engagées contre les trois personnes.

« Ces personnes sont poursuivies pour les faits de détournements de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment de capitaux. Il y a un Boeing et un Dash 7 qui ont été vendus et leurs installations par un groupe de personnes. Une vente au cours de laquelle, à notre sens, aucune règle basique de passation de marché n’a été respectée. Et la loi sur la corruption est claire là-dessus. Lorsqu’il y a violation des règles basiques de passation de marchés publics, cette violation est assimilable à la corruption. Le législateur est plus que clair. Toutes ces personnes sont reprochées de détournements de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption, recèle et complicité », a révélé Aly Touré.

Par ailleurs, le procureur spécial près la CRIEF souligne que le richissime homme d’affaires, Mamadou Sylla est attendu devant la Chambre de l’instruction de la CRIEF, le 20 juillet prochain.

Quant à l’ancien ministre de l’économie et des finances, Cheick Ahmed Caméra, une convocation lui sera adressée dans les prochains jours après une première émise mais qui n’est pas partie notamment à cause d’erreurs d’identité.

Sur le cas Cellou Dalein Diallo qui était attendu ce 15 juillet à la CRIEF, Aly Touré indique qu’il revient à la Chambre de l’instruction de se prononcer sur la non comparution du président de l’UFDG.

A en croire Aly Touré, le parquet spécial de la CRIEF reste accroché à la Chambre de l’instruction qui est maître de la procédure sur l’affaire Air Guinée.

Sadjo Bah

625016669