Affaire Air Guinée : Cellou Dalein Diallo convoqué le 15 juillet pour « 5 millions de dollars US » à justifier…

Finalement l’on sait ce que la Crief [Cour de répression des infractions economiques et financières] reproche à Cellou Dalein Diallo, convoqué le 15 juillet prochain. Dans la 2è convocation adressée au leader de l’UFDG, la Chambre de l’instruction de la CRIEF l’accuse de « détournement ou soustraction au préjudice de l’Etat guinéen, la somme de 5 millions (5 000 000] de dollars US issue de la cesson des avions 737-200 et Dash 7, leurs pièces de rechange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l’ancienne compagnie nationale Air Guinée ».