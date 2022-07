Affaire Air Guinée. Mamadou Sylla attendu à la CRIEF, ce mercredi: « je pars très confiant… Je serai à l’heure »

Elhadj Mamadou Sylla, le président de l’UDG et richissime homme d’affaires, est attendu ce mercredi, 20 juillet à la CRIEF [Cour de répression des infractions économiques et financières] pour être entendu dans le dossier Air Guinée.

« Je suis un bon Guinéen. Je suis toujours prêt à répondre car j’ai confiance, jusqu’à preuve du contraire, aux autorités judiciaires de mon pays. Ce mercredi, je serai à l’heure, à savoir 10 heures de Conakry pour répondre à la convocation Inch’Allah »

Contacté par Mediaguinee, l’ex-patron des patrons guinéens a déclaré qu’il est toujours prêt à répondre à la convocation de la justice.

« Comme je l’ai toujours dit, je suis un bon Guinéen. Je suis toujours prêt à répondre car j’ai confiance, jusqu’à preuve du contraire, aux autorités judiciaires de mon pays. Ce mercredi, je serai à l’heure, à savoir 10 heures de Conakry pour répondre à la convocation Inch’Allah, si Dieu le veut bien. Je pars très confiant car vous savez, les gens qui m’ont connu en Guinée, tout le monde sait que je n’ai jamais fui, j’ai toujours fait mon devoir avant de demander mon droit. Même si bien sûr j’ai eu des hauts et des bas au niveau de la justice par le passé… C’était je crois dans les années 2007 comme ça. Aujourd’hui, je crois qu’il n’y a pas de problème mais de toutes les façons, il faut être un bon citoyen et je ne pense pas avoir fait quelque chose de mauvais. Ce n’est pas un crime d’acheter quelque chose qui soit un bien de l’État. Ce n’est pas moi qui ai commencé donc je pense qu’il n’y a aucune honte, c’est même une fierté d’avoir servi mon pays en ce temps en faisant cet achat qui l’a honoré et si c’était à refaire, je le referais plusieurs fois bien sûr dans la légalité et quand ça va dans l’intérêt du pays ou l’intérêt de la population guinéenne. Je me bats pour ça depuis que j’ai commencé à avoir un franc et je continuerai jusqu’à ma mort Inch’Allah ».

« Je n’ai nulle part où aller, je suis né ici, j’ai ma famille ici, mes enfants, toute ma famille est là et donc je n’ai pas où aller. C’est mon pays, je l’aime bien et il n’y a pas de problème »

A la question s’il a un message pour ses coaccusés, Mamadou Sylla de confier : « chaque personne a sa façon de voir la chose puis à sa façon de croire ou ne pas croire en la justice. Et moi je ne conseille pas quelqu’un. Chacun est libre de faire ou de penser ce qu’il veut, mais moi en ce qui me concerne je dis que je suis né ici, j’ai investi ici, je crois qu’il n’y a pas quelque chose qu’on peut me refuser qui est plus que ce que j’ai dans ce pays là. Je n’ai nulle part où aller, je suis né ici, j’ai ma famille ici, mes enfants, toute ma famille est là et donc j’ai pas où aller. C’est mon pays et je l’aime bien et il n’y a pas de problème ».

Maciré Camara