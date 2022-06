Affaire base étrangère en Guinée : le mouvement Sékoutoureisme « se réjouit de la sortie » du colonel Sadiba

🛑COMMUNIQUÉ🛑Suite à son communiqué No 007 du Vendredi, 17 Juin 2022, le mouvement Sékoutoureisme, inquiet et soucieux de la souveraineté de la République de Guinée, avait réagi à une prétendue installation d’une base militaire française sur le sol guinéens, et a fait savoir sa position vis-à-vis à cette information.

Cet acte qui serait allé à l’encontre de l’indépendance et de la souveraineté pleinement assumée par le peuple de Guinée depuis 1958, a interpellé le mouvement Sékoutoureisme qui l’a condamné et a lancé un appel aux autorités guinéennes de bien vouloir tenir compte de cette préoccupation de l’ensemble du peuple de Guinée.

Cependant, le mouvement Sékoutoureisme se réjouit de la sortie du Colonel Sadiba Koulibaly, Chef d’Etat major général des forces armées qui a apporté un démenti à cette information à la télévision nationale RTG.

Le mouvement Sékoutoureisme, dans sa quête de rétablissement des héros de l’indépendance et s’inscrivant dans la logique de la sauvegarde de l’indépendance et de la souveraineté de la Guinée, remercie les autorités de la transition et les interpelle une fois de plus, à plus de vigilance.

Le mouvement Sékoutoureisme, interpelle également l’ensemble des membres du mouvement à rester vigilants et mobilisés pour la lutte pour la sauvegarde de la souveraineté qui doit être à jamais jalousement gardée.

Fait à Conakry, le 18 juin 2022

La Coordination