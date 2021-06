Affaire Bilinda : le journaliste “Robbie” Sarah “inculpé pour viol” (CJFLG)

Dans un communiqué -parcouru par Mediaguinee-, le Club des jeunes filles leaders de Guinée (CJFLG) a annoncé l’inculpation du journaliste Robert Sarah Koulémou “Robbie” pour “viol”.

“Le mercredi 16 juin 2021, le club des Jeunes Filles Leaders de Guinée a été saisi d’un dossier de viol opposant Monsieur Robbie Sarah et Mademoiselle Bilinda. Aussitôt, le Club a pris contact avec la victime et a commis un avocat (OGDH) pour l’accompagner dans sa quête de justice”, informe le Club qui fait noter : “Après les enquêtes préliminaires à la gendarmerie, le dossier a été transféré aujourd’hui au tribunal de dixinn et mis en instruction. Après avoir écouté les deux (2) parties, le juge d’instruction a inculpé pour viol Monsieur Robie Sarah avant de le placer sous contrôle judiciaire en attendant”,

Cette affaire de viol présumé qui oppose le journaliste Robbie Sarah à mademoiselle Aïssatou Bella Diallo (Bilinda) continue de faire des vagues dans le pays.