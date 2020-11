Affaire bœufs tués, à Koumban : ‘’j’allais perdre la vie” : le récit touchant du sous-préfet

Le jeudi 29 octobre dernier, des citoyens de Koumban, une sous-préfecture située à une trentaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan, se sont violemment attaqués aux éleveurs et leurs troupeaux de bœufs, installés sur leurs terres (cultivables). Au cours de ce violent soulèvement, quatorze bœufs ont été tués, si l’on en croit Nafina Mady Condé, le maire rural de Koumban.

Selon nos informations, deux jours avant cette attaque subie par les éleveurs et leurs bœufs, le préfet de Kankan Amara Lamine Soumah avait chargé le sous-préfet et le maire de Koumban, d’une mission de sensibilisation afin que la population renonce à attaquer ces éleveurs en brousse.

Rencontré à son domicile de Kankan, Mamadou Diouma Diallo, sous-préfet de Koumban, a livré sa version.

« J’ai été appelé par M. le préfet de Kankan avec le maire de Koumban, le mardi 27 octobre dernier. Le préfet nous a chargés d’aller réunir les responsables de Koumban, de Koumban Koura et de Marmoriah, et leur demander de sursoir à leur décision d’aller sortir les animaux du territoire de Koumban le jeudi 29 octobre »

Comme prévu, il a expliqué que tous les responsables concernés par la mission du préfet se sont présentés à leur appel, y compris lui et le maire Nafina Mady Condé.

« Le mercredi matin, je me suis rendu à Koumban vers 8h 30, je suis allé rencontrer le maire pour lui demander s’il a pu joindre les autres responsables à qui on doit s’adresser, il m’a dit oui, c’est ainsi que nous sommes partis à la commune de Koumban, à l’entrée du village. Tous les responsables étaient présents à savoir les responsables des deux districts de Koumban 1 et 2, les responsables du district de Koumban Koura, les responsables du district de Marmoriah, les responsables des jeunes et quelques représentants des sages. Du côté des autorités de Koumban, il y avait le sous-préfet, le maire, le 3ème vice-maire, le responsable des jeunes, le 2ème vice-maire et certains conseillers. »

Poursuivant, Mamadou Diouma Diallo confie avoir failli perdre sa vie au cours de cette réunion, suite à l’acharnement de certains jeunes mal intentionnés qui ont voulu mettre fin à ses jours.

« A ma grande surprise, dès que le maire a commencé de donner l’objectif de notre rencontre, il leur a informé que nous sommes en mission de monsieur le préfet, spontanément un groupe de jeunes est venu entourer la mairie, armé de bâtons, de cailloux et certains d’entre eux avaient des bouteilles d’essence, je me suis même demandé pourquoi. Dès que le maire a commencé de faire passer le message, ce sont des jets de pierres qui venaient par-ci par-là, ils sont même arrivés à nous faire sortir de la salle et en fermant la porte, mais Dieu merci j’ai été entouré de certaines bonnes personnes, ce qui a sauvé ma vie. Et dans ce tas de jeunes mal intentionnés, il y avait un jeune du nom de Aly Condé qui détenait un bouteille d’essence au vu et au su de tout le monde, les gens m’ont trimballé jusque derrière la cour mais le jeune Aly m’a suivi là-bas encore, prononçant des grossièretés contre moi, ce que j’ai retenu de ce qu’il a dit en malinké est : ‘’an di idjénin bi, Idi fa bi…(on va te brûler aujourd’hui, tu vas mourir aujourd’hui…). Je me suis arrêté, les gens m’ont dit de fuir, j’ai dit : ‘’non, parce que je n’ai rien fait, je suis en mission du préfet, s’ils vont me tuer, ils me tueront ici’’. C’est le 2ème vice-maire et deux autres personnes qui sont venus m’entourer pour me sécuriser, je n’ai pas voulu fuir pour les raisons suivantes : si je tournais le dos pour dire que j’allais fuir, ce sont les cailloux qui allaient tomber sur ma tête. Entretemps, le jeune Aly est venu verser de l’essence sur ma tête pour dire qu’il va me tuer, il a demandé une boite d’allumette mais il n’en a pas trouvé dans la foule. Ce sont gens que j’ai cités plus haut qui m’ont fait sortir et m’ont donné ma moto pour me dire de rentrer à Kankan. Je me demande pourquoi cet acharnement des jeunes contre ma personne ? Mais comme on a l’habitude de le dire, que le jour où on fait le sacrifice ce n’est pas le même jour que Dieu l’accepte, sinon j’allais perdre la vie. »

Depuis ce jour, mercredi 28 octobre dernier, Mamadou Diouma Diallo réside à Kankan par mesure de sécurité.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

