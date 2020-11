Affaire bœufs tués : Mediaguinee à Koumban (Kankan), le maire livre sa version…

L’affaire agite les réseaux sociaux. Une affaire de massacre du bétail se serait produite à Kankan. En effet, les faits se sont déroulés le jeudi, 29 octobre dernier à Koumban, une sous-préfecture située à 35 kilomètres de la commune urbaine de Kankan. Selon les explications du maire de cette commune rurale, les éleveurs et leurs bœufs occupaient depuis plus de deux ans maintenant un domaine agricole situé en brousse. C’est quand les propriétaires de ces terres (cultivateurs) ont voulu dégager les bœufs et récupérer le domaine que ça a dégénéré et le pire a été commis.

« En ce qui concerne cette affaire, il y a un troupeau de bœufs qui se trouve dans la brousse ici, ces animaux sont là depuis maintenant deux ans. J’ai été élu maire et j’ai trouvé ces bœufs là-bas. Le bruit qui en est sorti est dû au fait que le territoire sur lequel se trouve le troupeau est un domaine de culture, donc les cultivateurs ont eu besoin de ce domaine pour la culture. Ils sont venus me voir qu’ils ont besoin du domaine et pourtant il y a des bœufs là-bas. Pour la première fois, je n’ai rien fait parce que je les ai trouvés là-bas, je ne peux pas tout de suite m’imposer sur eux. Une fois, j’ai envoyé des jeunes là-bas pour leur dire que la population réclame le domaine, donc qu’ils (les éleveurs) fassent tout et qu’ils cherchent un autre lieu pour que les gens puissent cultiver. Ils ont dit qu’après deux mois ils vont libérer. Mais les deux mois sont passés et ils n’ont pas libéré. En cette saison sèche encore, la population a dit qu’elle a besoin du domaine, donc comme ils ne veulent pas libérer, qu’ils vont utiliser la force. Le sous-préfet et moi, les avons sensibilisés, mais ils ne nous ont pas écouté, ils étaient déjà décidés parce qu’ils les ont trop avertis. Comme ils étaient déjà décidés à en découdre avec les éleveurs, nous leur avons dit alors d’aller doucement avec les bœufs, ils sont allés pour les dégager du domaine et c’est là que ça a dégénéré « , explique Nafina Mady Condé, maire de Koumban.

Si certains médias dressent un lourd bilan du drame, Nafina Mady Condé par contre dit que ce sont seulement 14 bœufs qui ont été tués.

« Trois jours après l’acte, la préfecture a délégué des agents de l’élevage qui sont venus, et sont partis sur le lieu où l’acte s’est produit, ils m’ont rapporté qu’ils ont compté 14 bœufs morts », a-t-il dit.

Il faut rappeler que le préfet avait chargé le maire et le sous-préfet de la localité de sensibiliser la population pour éviter ce regrettable accrochage. Nous y reviendrons…

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

de retour de Koumba