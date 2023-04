Affaire boisson 24 heures Energy: le lot incriminé déjà saisi par la Crief 

Contacté par Mediaguinee pour connaître le motif du renvoi, le procureur Mamadi Lazare Bauret a confié que c’est suite à l’assemblée générale des avocats prévue aujourd’hui. Rassurant que les boissons incriminées mises sur scellés sont déjà stockées dans les locaux de la Crief.

Devant la crief, la société American Beverage Sarl (SABEV) est poursuivie pour des faits présumés d’atteinte à la santé publique, fraudes fiscales. Et, un transport judiciaire a été effectué à cet effet à l’usine située à Kagbelen le 5 avril dernier.

À rappeler que c’est au mois de janvier dernier que le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, à travers l’ONCQ (Office national du contrôle de qualité), a demandé la saisie, le retrait et la destruction de la boisson 24 heures Energy (produite de décembre à nos jours) dans le circuit commercial et ce, sur toute l’étendue du territoire national.

Elisa Camara

