Affaire 54 cartons de psychotropes : les précisions du Haut commandement de la gendarmerie. ..

Suite à la parution dans un média d’un article prétendant que des gendarmes relevant du Haut commandant armés jusqu’aux dents ont fait irruption à l’OCAD. Le Haut Commandement de la Gendarmerie a jugé nécessaire de clarifier les choses 👇👇

Des informations reçues par le Haut Commandement de la gendarmerie Nationale ont fait état de la saisie depuis 2020 d’une importante quantité de produits prohibés qui circulaient entre différents services de douanes et de gendarmerie. Ces produits ont été récemment localisés par des services bien informées dans les mains d’un officier de gendarmerie. Ces produits, indiquent nos sources, étaient sur le point d’être réintroduits sur le marché. Aussitôt, une équipe du haut commandement s’est rendue à Coléah où elle a découvert 54 cartons de produits psychotropes (venlafaxine, boska…) dans le bureau de l’officier. Malheureusement, les circonstances de saisie et de détention de ces produits qui ont échappé aux différentes opérations d’incinération depuis 2020 n’ont pas été élucidées sur place. C’est pourquoi le haut commandement de la gendarmerie a décidé de transférer et stocker ces produits en lieu sûr en attendant de faire la lumière autour de la détention prolongée desdits produits.