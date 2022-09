Affaire cdt Aly: le procureur général près la Cour d’Appel saisi d’une plainte contre X pour « enlèvement… » (copie)

Comme annoncé dans l’un de nos précédents articles, une plainte contre X pour abus d’autorité, enlèvement et séquestration a été finalement déposée lundi 19 septembre 2021, chez le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry par l’avocat de l’ex-numéro 2 des forces spéciales, commandant Aly Camara, donné porté disparu depuis trois mois maintenant.

Dans ce courrier adressé au procureur général près la Cour d’appel de Conakry par Sidiki Bérété, l’avocat de celui qui a piloté les opérations de l’arrestation du professeur Alpha Condé , il est noté que: « mon client porte plainte contre X afin de sanctionner énergéiquement pareilles attitudes et obtenir par tous les moyens de droit la sanction desdites infractions. Et, dans cette affaire commandant Aly Camara ne s’en remet qu’à la sagesse de la loi pour le rétablir dans ses droits, dans l’intérêt de la loi, d’une bonne administration de la justice et de la protection des intérêts moraux et matériels des justiciables ».

A indiquer que cet ancien collaborateur du président Mamadi Doumbouya avait été de nouveau arrêté en compagnie de 5 autres éléments des forces spéciales au lendemain du coup d’Etat du 05 septembre dernier pour des faits de vol d’argent au palais Sékhoutouréya. Il lui est précisément reproché pour le vol d’ordinateur du professeur Alpha Condé avant d’être libéré le 21 Avril dernier puis muté à l’intérieur du pays.

