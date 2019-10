Affaire Ceni. Damaro réplique à Cellou et Siya : ‘’cette loi ne peut être modifiée par la signature de faux nouveaux amis’’

Et ça recommence ! A peine le report des législatives annoncé, les opposants Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont exigé la récusation du président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) Me Amadou Salif Kébé et son remplacement par une autre personnalité consensuelle du Barreau.

Joint par Mediaguinee, le patron de la majorité présidentielle, l’honorable Amadou Damaro Camara a assuré mercredi que la ‘’loi ne peut être modifiée par la signature de faux nouveaux amis’’.

« La Ceni est composée d’après une loi. Cette loi ne peut être modifiée par la signature de faux nouveaux amis, de deux nouveaux faux amis et certainement futurs ennemis », a réagi Damaro Camara.

Elisa Camara

