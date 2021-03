Affaire CFO : des députés veulent unir leurs forces pour ‘’détrôner’’ Mamadou Sylla

Le député Ibrahima Sory Diallo ne décolère pas. Il se met toujours en position de force pour renverser le nouveau chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Mamadou Sylla. D’ores et déjà, la plainte annoncée contre ce dernier pour le non-respect de la procédure, vendredi dernier, a été reportée à une date ultérieure. Une manière pour le président du Bloc de l’opposition constructive d’unir ses forces avec certains de ses pairs parlementaires qui seraient aussi contre le statut de chef de file attribué au président de l’Union démocratique de Guinée (UDG).

C’est le Dr. Ibrahima Sory Diallo lui-même qui a reporté le dépôt de la plainte contre le CFO. Il en donne ici les raisons : « Il faut rappeler tout simplement qu’il y a eu concertation avec les leaders des groupes parlementaires, à savoir le Rassemblement Républicain et le Groupe patriotique. Ce sont les députés membres de ces deux blocs là qui se sont retrouvés et qui veulent harmoniser les idées avec moi et qu’ils s’inscrivent dans la même logique que moi. Ils m’ont dit qu’on fasse ensemble. Donc c’était de les attendre qu’ils fassent leur déclaration et puis maintenant on essaie de compiler ensemble, parce qu’ils sont aussi engagés plus que moi. »

Il faut dire que le président du parti ADC-BOC veut poursuivre Elhadj Mamadou Sylla pour “non-respect de la procédure “. Et pour gagner son pari, il lui faut soit le soutien d’autres députés à l’assemblée nationale, soit celui de l’opposition parlementaire ou extra-parlementaire. « Effectivement, pour qu’on dépose la plainte, il nous faut quatorze députés. Et si cela n’est pas obtenu, on passe par l’action politique…On peut intenter une action à travers les partis politiques de l’opposition », dit-il.

Alors, pour passer à la vitesse supérieure dans cette affaire, Dr. Ibrahima Sory Diallo dit qu’il est en train d’attendre la position de ses nouveaux alliés. En ce qui concerne la prochaine date pour le dépôt de ladite plainte contre Mamadou Sylla, elle sera annoncée plus tard la semaine à venir, a-t-il rassuré.

Yamoussa Camara

