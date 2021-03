Affaire chef de file de l’opposition : ”ce n’est pas du bon vouloir d’un groupe d’individus pour dire on ne reconnaît pas” (Aly Kaba, RPG)

La question du statut de chef de file de l’opposition attribué à Mamadou Sylla continue de faire réagir. À l’assemblée nationale, la même question divise les parlementaires. Pour certains députés, comme Dr. Ibrahima Sory Diallo du Bloc de l’opposition constructive, Mamadou Sylla, avec seulement quatre députés à l’hémicycle, n’a pas la légitimité de revendiquer ce statut. Alors que pour le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, “ce n’est pas du bon vouloir d’un groupe d’individus pour dire on ne reconnaît pas”.

En matière de chef de file de l’opposition, il n’y a pas de polémique, signe et persiste l’honorable Aly Kaba. Pour le président de la majorité présidentielle, la loi dit que celui qui a le plus grand nombre de sièges du côté de l’opposition à l’assemblée nationale, devient le chef de file.

« Ceci dit, après le scrutin du 22 mars, c’est le parti de l’honorable Mamadou Sylla qui a eu le plus grand nombre de sièges après la majorité présidentielle. Ce qui lui confère le statut de chef de chef de file de l’opposition. Ce n’est pas du bon vouloir d’un parti ou d’un groupe d’individus pour dire on reconnaît, on ne reconnaît pas. C’est la loi. Cela est clair! L’honorable Mamadou Sylla est le chef de file de l’opposition », a-t-il tranché.

Avec ce statut, le président de l’Union démocratique de Guinée (UDG) a des obligations. Il s’agit de faire en sorte que le débat politique guinéen puisse se mener dans la plus grande sérénité, tout en ayant un cabinet pour évaluer les politiques publiques et faire des propositions auprès de l’Exécutif. C’est dans cette perspective justement que Mamadou Sylla a entamé une série de rencontres avec les institutions républicaines, notamment le président de la République. Dans sa démarche actuelle, tout ce qui lui manque c’est son budget de fonctionnement. Là-dessus, l’honorable Aly Kaba a tenu à rassurer. « Cette question sera réglée avec la loi. Vous savez, les avantages liés à ce poste, une loi viendra définir et les dispositions seront prises. Bien que c’est l’Exécutif qui met les moyens à disposition, mais il y aura une réglementation en la matière. Ce n’est pas la personne de l’honorable Mamadou Sylla, mais c’est la fonction qu’il occupera. Et nous avons envie de faire l’examen approfondi du texte que nous appelons la Charte des partis politiques qui va connaître un certain nombre de réglages afin que tout cela soit beaucoup plus clarifié et que le chef de file de l’opposition puisse bénéficier des avantages liés à sa posture. »

Une annonce qui va sans doute réjouir le richissime homme d’affaires et président de l’UDG.

Yamoussa Camara

