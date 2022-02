Affaire chèque GAC-communautés Boké : l’ex-gouverneur de la BCRG clarifie…

🔴COMMUNIQUE🔴Des rumeurs et des opinions absolument infondées continuent d’être distillées au sujet d’un chèque Société Générale Guinée en faveur des communautés de Boké, en règlement d’une condamnation décidée par le tribunal de la ville contre GAC. Ces manoeuvres insidieuses, dirigées contre ma personne, en ma qualité d’ex gouverneur de la BCRG, sont de nature à ternir mon honneur.

Je voudrais rappeler qu’aucun mécanisme ne permet à un tiers autre que la personne (en l’occurrence l’huissier représentant des communautés) en faveur de laquelle le chèque a été émis d’encaisser ledit chèque qui, du reste, a été régulièrement et plusieurs fois transmis au ministère de justice pour des raisons de procédure. La date de la dernière transmission remonte au 26 novembre 2021.

A partir de là, l’ex-gouverneur de la BCRG que je suis ne saurait être mêlé ni de près ni de loin au traitement réservé à ce chèque. Je voudrais donc inviter tout le monde à la retenue et au respect des principes de base, en vérifiant les informations autour de ce sujet précis avant de s’y aventurer.

Dr Lonceny Nabé, ex-gouverneur de la BCRG