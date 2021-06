Affaire cimetières de Bambéto et Kaporo : “la lettre qui circule sur les réseaux sociaux n’est pas de moi” (maire de Ratoma)

Depuis quelques heures, un courrier attribué au maire de la commune de Ratoma dans lequel Issa Soumah aurait opposé un refus catégorique à la fermeture du cimetière de Bambéto circule sur les réseaux sociaux et relayés par des médias en ligne.

Dans l’émission « On refait le monde » de Djoma tv, le maire de la commune Ratoma a démenti être l’auteur du courrier. Par ailleurs, Issa Soumah reconnaît avoir écrit au gouverneur de la ville de Conakry Mathurin Bangoura mais que son courrier n’est pas encore transmis à son destinataire.

Issa Soumah indique qu’il a demandé dans son courrier qu’il va transmettre au gouverneur de la ville de Conakry d’épargner les cimetières de Bambéto et Kaporo-rails des travaux sur le site directionnel de Koloma.

« J’ai adressé une lettre à Monsieur le gouverneur de la ville de Conakr. En objet, c’est mis fermeture cimetière. Mais le contenu que vous avez là-bas (celui qui circule sur les réseaux sociaux) par rapport à ce que moi j’ai écrit est différent. Les contenus sont totalement différents. (…) J’ai adressé une lettre à Monsieur le gouverneur mais je ne l’ai pas déposé encore », a expliqué Issa Soumah avant de donner le contenu de la lettre qu’il va transmettre au gouvernement.

« Suite à notre entretien relatif au courrier que le ministre de la ville et de l’aménagement du territoire a adressé au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation et qui nous a été transmis, j’ai l’honneur de vous indiquer que les chefs de quartier, les chefs de secteur, les autorités morales et religieuses ainsi que les populations des zones concernées, en harmonie avec l’autorité communale accueillent favorablement l’ambitieux programme de modernisation et d’urbanisation annoncé. Cependant, en ma qualité de maire, je joins ma voix à toutes ces personnalités morales et civiques qui ont fait le déplacement à mon bureau pour respectueusement et humblement formuler des doléances afin que les deux cimetières soient épargnés et protégés. Nous souhaitons que le projet de reconstruction de la zone tient compte de la présence des cimetières et intègre dans le nouveau plan. En effet, compte-tenu du profond respect que nous avons pour nos morts et le caractère sacré des cimetières où reposent les populations de Bambéto, Kaporo-rails et Kaporo marché ainsi que le conseil communal de Ratoma compte sur monsieur le gouverneur et espère qu’il usera de toutes les forces pour convaincre les autorités compétentes et les initiateurs du projet à sauvegarder la sépulture de leurs parents et proches qui reposent à jamais dans les lieux » a précisé Issa Soumah.

Le maire de la commune de Ratoma souligne que sa lettre n’a pas été transmise au gouverneur de la ville de Conakry contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux et sur des sites d’informations en ligne.

Issa Soumah indique qu’il trouvera d’ici à demain l’auteur du courrier qui fait la Une des réseaux sociaux.

Sadjo Bah