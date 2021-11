Affaire CNT : ‘’il n’y a pas d’entente entre les centrales syndicales’’ (Aboubacar Soumah du SLECG)

Selon le secrétaire général du SLECG, Aboubacar Soumah, le mouvement syndical guinéen est en discorde par rapport à la question de représentativité des cinq (5) syndicats devant siéger au Conseil national de la transition (CNT).

C’était ce mercredi 10 novembre au palais du peuple lors de la rencontre de partage et d’informations entre le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation et les centrales syndicales.

Au sortir de la rencontre, le syndicat a tenu à mentionner : ‘’il n’y a pas d’entente entre le mouvement syndical guinéen. D’un côté, il y a eu un mémorandum qui a été produit par neuf (9) centrales. Il y a aussi un autre mémorandum qui a été produit par sept (7) centrales et il y a les syndicats de l’éducation qui ont produit un mémo. Donc, tout ça prouve qu’il n’y a pas d’entente entre nous. Donc le secrétaire général a dans sa conclusion demandé à ce qu’on se retrouve ensemble pour faire des choix basés sur la concertation. »

Plus loin, il a rappelé qu’avec cette allure, les centrales syndicales ne vont jamais parvenir. C’est pourquoi il sollicite l’implication du CNRD pour procéder aux choix selon les critères définis.

Elisa Camara

