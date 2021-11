Affaire communiqué truffé de fautes : le ministre de la Culture s’explique…

Suite à la publication d’un communiqué, ce lundi 22 novembre sur l’organisation du concours de Beauté « Miss Guinée », truffé de fautes et signé de son nom, le ministre de la Culture, du tourisme et de l’artisanat, Alpha Soumah » Bill de Sam » a plaidé l’inattention. C’était cet après-midi au Musée national de Sandervalia, à Kaloum.

Dans son allocution, le ministre de la Culture a déclaré: « je le reconnais. En fait, je rentrais au conseil de cabinet. En entrant, j’avais déjà demandé qu’on me fasse un projet de communiqué. Donc dans la précipitation, j’ai demandé: c’est bon? On me dit: oui, c’est bon. Donc j’ai signé tout de suite. Mais, je reconnais qu’il fallait prendre du temps, le lire et tout. Ça arrive. Mais la prochaine fois, on prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas que ce genre de situation arrive. Mais, on a corrigé entre temps. On a mis la version originale avec le papier en-tête sur la page du Ministère et voilà, on a renvoyé de bonnes versions aux médias partenaires. Donc ça devrait se corriger au fur et à mesure ».

Elisa Camara

+224654957322