Affaire de 5 mille dollars au TPI de Labé : le substitut du procureur porte plainte contre notre correspondant, Tidiane Diallo

La publication de notre dépêche intitulée « TPI de Labé: le substitut du procureur accusé de complicité dans une affaire de 5 mille dollars » a pris une tournure judiciaire ce mardi 16 novembre 2021, avec la convocation de notre correspondant régional par le substitut du procureur pour diffamation par voie de presse. Dans ledit article il est relaté qu’après la libération de son débiteur, le créancier accuse le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Labé, Patrice Koma Koivogui, de complicité dans cette affaire.

« Avant de libérer mon débiteur, Patrice m’a demandé aucun mot. Je lui ai demandé où sont les 10 millions, il me dit que ce n’est pas son problème. Je vais poursuivre cette affaire, si possible on va arriver devant le président de la transition. Je vais porter plainte contre Patrice Koma Koivogui. C’est deux choses: il me remet mon débiteur ou mon argent. Je l’accuse de complicité. Depuis que les 10 millions sont sortis, je n’ai pas pu avoir une solution. Ils ont partagé les 10 millions entre eux pour libérer mon débiteur et classer l’affaire sans suite », accuse Mamadou Dian Diallo.

Contacté, le substitut avait promis de réagir ce mardi, mais malheureusement, la mise en ligne de la première partie du dossier a mis dans tous ses états le substitut du procureur, qui a mis ses menaces à exécution en portant plainte contre notre correspondant, en lieu et place d’un droit de réponse.

Mediaguinee