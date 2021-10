Affaire de corps déguisé à Labé : le défunt a été inhumé par les ressortissants de Dinguiraye

Comme nous l’annoncions, le corps sans vie d’un orpailleur a été retrouvé dans la matinée du samedi 30 octobre dernier, attaché sur une moto par des membres de sa famille en provenance de la mine d’or de Kounssitel pour Dinguiraye.

Arrêtés par les services de sécurité de Labé, le corps a été finalement transporté à la morgue de l’hôpital régional de Labé. Après l’autopsie sur le corps aucune trace de lutte n’a été constatée, et il s’est avéré que le défunt (Sory Diallo) n’était pas atteint du Covid-19. C’est pourquoi d’après le Directeur régional de Labé, le corps a été restitué au ressortissant de Dinguiraye pour inhumation.

« Après la rencontre qui s’est tenue dans la salle de réunion avec les personnes qui transportaient le corps et qui ont été d’ailleurs interrogés, ils nous ont confié qu’ils n’ont informé personne après le décès de Sory Diallo à 00 h et qu’ils l’ont attaché comme ça pour dans le but de l’envoyer à Dinguiraye. Du côté de l’hôpital, nous leur avons informé et nous leur avons fait savoir qu’il faut une autopsie pour savoir les causes du décès. Après l’expertise sur le corps, aucune trace compromettante n’a été constatée. En plus, nous avons fait des tests du Covid-19 et là aussi, ces tests se sont avérés négatifs. Donc en conclusion, c’est une mort naturelle. Certes la rigidité cadavérique a été constatée, mais nous avons mâché le corps pour qu’il soit présentable. Vers 16 h 30 mn, la communauté des ressortissants de Dinguiraye résidant à Labé ont demandé qu’on les restitue le corps pour qu’il l’enterre ici à Labé. Ce, après l’accord des parents de Dinguiraye. C’est ce qui fut fait, nous avons restitué le corps aux ressortissants de Dinguiraye vivants à Labé », explique Dr Ataoulaye Sall.

Rencontré, l’un des membres de cette association nous a confirmé l’enterrement de Sory Diallo à Labé. « Hier, nous avons enterré le jeune vers 17 heures au cimetière de Pounthioun avec l’autorisation de la famille de Dinguiraye », précise Mamadou Alpha Dinguiraye.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé