Charles Wright : « je demanderai de requérir la peine d’emprisonnement contre tout directeur de l’Habitat impliqué dans le stellionat »

Le Procureur Général en mission de travail à l’intérieur du pays, a haussé le ton ce mercredi 16 mars 2022, dans la salle d’audience du Tribunal de Première Instance de la préfecture de Forécariah, sur les problèmes de stellionat [ vente d’un terrain ou d’un bien à plusieurs personnes…ndlr] qui sont constatés un peu partout à travers le pays. À en croire Alphonse Charles Wright, la justice sera sans état d’âme contre ces personnes ou autorités, à quelque niveau que ce soit, qui se livreront à de telles pratiques.

Pour commencer, le Procureur Général a, devant les Procureurs, les OPJ et les autorités administratives, rappelé ceci: « nous travaillons tous pour un même État, un même pays et une même population. Aucun pouvoir ne peut évoluer à vase clos, il faut la collaboration, il faut la concertation, il faut l’entente mais dans la limite de nos droits. De ce point de vue, j’ai pas de doute de la capacité managériale des procureurs à travailler avec les autorités administratives…»

Poursuivant, il dit: « dans ma politique pénale, tout directeur de l’Habitat, tout géomètre, toute autorité administrative, dont le nom va être cité dans les affaires de stellionat, je demande au procureur de la république, dans les réquisitions, de requérir toujours la peine d’emprisonnement. La raison, elle est simple. À cause de ces affaires domaniales aujourd’hui, le tissu social est ébranlé, à cause de ces mêmes problèmes, les membres d’une même famille n’arrivent plus à s’entendre, il n’y a plus de quiétude sociale. Si l’administratif échoue, il revient au judiciaire d’agir, parce que si le judiciaire échoue, c’est toute la nation qui va échouer et nous on ne fuira pas notre responsabilité. Toute personne, de quelque niveau que ça soit, dont le nom va être cité dans une histoire de stellionat, qu’il soit préfet, qu’il soit sous-préfet ou quoi que ça soit, je demande qu’il soit traduit ici pour être jugé, je reste formel là-dessus.», insiste-t-il.

Pour terminer, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a sollicité une franche collaboration de l’autorité administrative avec la justice, parce que sans eux ils ne pourront pas bâtir l’État, parce qu’à travers eux, l’État est beaucoup plus proche de la population.

Mamadou Yaya Barry

Envoyé spécial depuis Forécariah

622266708