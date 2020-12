Affaire 200 milliards : la MAOG demande à la ministre Zenab de démissionner (copie)

La pression s’accentue sur Djenab Dramé. Accusée par le site d’informations Guineenews d’avoir détourné plus de 200 milliards de francs guinéens (environ 20 millions d’euros), la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé de porter plainte devant la justice pour, dit-elle, défendre son honneur. Pour y arriver, la Maison des Associations et Ong de Guinée (MAOG) -dirigée par Lansana Diawara- a, dans une lettre qu’elle lui a adressée –et dont Mediaguinee détient copie- demandé qu’elle démissionne de ses fonctions…