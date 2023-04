Affaire détournement 25 milliards gnf: Sékou Camara, ex-DG de l’OGC, blanchi par la Crief

Après six ans de bataille juridicaire, l’ex-directeur général du Conseil guinéen de chargeurs (OGC), Sékou Camara et son comptable, Mamadou Saliou Barry, tous poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics portant sur un montant de 25 milliards de francs guinéens ont été renvoyés des fins de la poursuite pour délit non constitué, ce mardi 11 avril par devant la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Les faits remontent à 2018 lorsque Sékou Camara et Mamadou Saliou Barry ont été révoqués de leurs fonctions pour des faits de détournement et condamnés en 2019 par le tribunal de première instance de Kaloum à 5 ans de prison assortis de sursis et au paiement de 31 milliards de francs guinéens.

Donc, c’est pourquoi les prévenus ont saisi en 2022 la crief pour obtenir purement et simplement l’annulation du 1er jugement.

Au sortir de l’audience, très ému, l’ancien directeur général du Conseil guinéen des chargeurs, Sekou Camara s’est réjoui de la décision prononcée par le juge Noël Kolomou.

« Vous avez vu que l’Etat a été débouté. Cela fait six ans que nous trainons devant la justice. Notre image a été salie, nos familles ont pris des coups avec nous. Nous n’avons pas détourné de l’argent, mais un inquisiteur a voulu que ce soit comme ça et on dit souvent que le mensonge prend l’ascenseur et la vérité prend l’escalier mais la vérité finit toujours par arriver. La vérité est arrivée aujourd’hui. Il y a beaucoup de choses dans ce dossier, je vais convoquer une conférence de presse où je vais dire ma vérité au peuple de Guinée pour que l’on sache que tous les Guinéens ne sont pas mauvais, que tous les Guinéens ne détournent pas de l’argent. J’ai perdu six ans de ma carrière administrative pour des faits non constitués mais c’est ça aussi notre pays. Même le rapport qui liait la justice ne m’incriminait pas. C’est un problème de personne ».

Elisa Camara

