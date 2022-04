Affaire détournement 45000$ : la justice renvoie des fins de la poursuite l’ex-ambassadeur Gaoussou Touré, la joie de son avocat…

Une parenthèse de six longues années en passe de se refermer. Poursuivi par l’ex-consul de Guinée à Abuja Mamadouba Djone Sylla des faits d’abus de confiance portant sur un détournement de salaire et de primes d’un montant de 45 870 dollars, l’ancien ambassadeur de Guinée au Nigeria Elhadj Gaoussou Touré a finalement été renvoyé, mercredi, des fins de la poursuite par le tribunal de Dixinn. Alors que les faits prétendus de détournement remontent à 2016, le tribunal qui a demandé à la partie civile et au ministère public de mieux se pourvoir avait constaté depuis le premier trimestre de 2017 à 2020, aucune action et aucune enquête n’avairnt été engagées. Un verdict qui satisfait à plus d’un titre l’avocat de la défense contacté par Mediaguinee.

Selon Me Pépé Antoine Lamah, son client qui avait été depuis plusieurs années victime d’une campagne de diffamation de la part de Djone sur les réseaux sociaux, avait dû précipiter son retour au pays pour se défendre.

« Pendant plusieurs années, le nommé John s’est livré à une campagne délibérément à outrance dans les médias, sur les réseaux sociaux contre la personne de l’ambassadeur Gaoussou Touré. Il a poussé le rubicon jusqu’à précipiter le retour au pays de ce dernier qui à un certain moment était obligé de prendre la permission pour revenir au pays pour se défendre. Aujourd’hui, la justice vient de reconstituer cette image qui a été écornée, traînée dans la boue par des manœuvres malsaines. Il faut bien que John comprenne les débats judiciaires se déroulent au prétoire et non dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Combien son intention en se livrant à cette pratique? Et il n’est autre que nuire à l’honneur et à la réputation de notre client. Et pour cela nous n’hésiterons pas à sévir le moment venu. La sentence est fondamentalement motivée par deux choses, la première c’est que l’infraction reproché à l’ambassadeur Gaoussou Touré est proscrite. Monsieur Gaoussou Touré était poursuivi pour des faits commis entre 2016 et 2017, et de 2017 jusqu’en 2020, celui qui se dit avoir été victime d’abus de confiance portant sur une somme faramineuse de 44.000 dollars n’a pas osé déposer une plainte devant un service de police judiciaire à plus forte raison devant un juge. Et la seconde chose c’est qu’aucune charge n’a été retenue contre notre client. Aucune charge qui attesterait l’implication de l’ambassadeur dans le détournement des fonds prétendument détournés », a déclaré l’avocat.

Quant à une éventualité d’appel par la partie civile, Me Pépé Antoine Lamah dit être serein.

« Nous gardons cette tranquillité et nous préférons déballer nos arguments, nos moyens dans le prétoire que de faire comme John qui a fait des réseaux sociaux et la presse sa tribune de plaidoirie », a-t-il assuré.

Tout de même, l’avocat promet de sévir conséquemment contre la personne de John pour que la justice fonctionne à la hauteur de sa forfaiture.

Maciré Camara