Affaire détournement à la Ceni: 7 ans de prison requis contre Mohamed, frère du feu Me Salif Kébé 

Les débats dans le procès du détournement d’un montant de 2 milliards de francs guinéens à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ont pris fin, ce mercredi 06 juillet devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Et, le délibéré a été renvoyé au 27 juillet prochain.

Cette affaire de détournement met en cause, Mohamed Kébé en fuite, jeune-frère du feu président de la Ceni, Me Salif Kébé et son associé, Facinet Camara, PDG de la société Flavio voyages.

A l’audience du jour qui était axée sur les réquisitions et plaidoiries, le procureur du siège, Lazare Mamadi Bauret a requis contre Mohamed Kébé, en fuite, 7 ans de prison ferme et il a demandé à la Cour de décerner un mandat d’arrêt contre lui et au paiement d’une amende d’1 milliards 900 millions de francs guinéens. Quant à son associé, Facinet Camara, PDG de Flavio voyages, le procureur a requis 3 ans de prison assortis de sursis et au paiement de 100 millions de francs d’amende qui représente également le montant de l’enrichissement illicite.

Il faut noter que cette affaire de détournement remonte à février 2022 lorsque la Cellule nationale du traitement des informations financières a découvert dans le compte de la société Flavio un montant de 2 milliards de francs guineens non justifiés. Flavio est une société de voyage chargée de délivrer des billets de voyage au Ministère de l’administration du territoire, le Ministère tutelle de la Ceni.

Elisa Camara

+224657 95 73 22