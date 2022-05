CRIEF/Affaire détournement à la Ceni: Mohamed, frère du feu Me Salif Kébé refuse de comparaître, son avocat jette l’éponge 

Poursuivi par devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, (Crief), au même titre que le PDG de la société Flavio voyage pour des faits « de blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et corruption » portant sur un montant de 2 milliards de franc guinéens, Mohamed Kébé, jeune-frère du feu président de la Ceni [Commission électorale nationale indépendante], Me Salif Kébé n’a toujours pas comparu, hier. Ce qui a poussé son avocat, Me Moussa Sidibé à se déporter à l’audience du mercredi, 18 mai, dans une lettre adressée au juge du siège.

Depuis le début du procès, l’avocat de Mohamed Kébé a fait savoir à la Cour que son client est souffrant et qu’il est à l’étranger pour des soins. Tout en rassurant que son client allait se présenter à l’audience du jour. Donc, dans sa lettre de démission, l’avocat a notifié qu’il a tout fait pour amener son client à comparaître par devant la cour. Chose que, selon l’avocat, son client n’a pas voulu obtempérer.

Quant au PDG de la société Flavio voyage, Facinet Camara, il a été une nouvelle fois entendu par la Cour. Et, l’affaire a été renvoyée au 1er juin prochain pour la comparution des témoins.

Pour la petite histoire, cette affaire de détournement de 2 milliards de francs guineens qui met en cause le jeune-frère de l’ancien président de la Ceni, feu Salif Kébé. Mohamed Kébé et le PDG de la société Flavio voyage, Facinet Camara remonte à février 2022 lorsque la Cellule nationale du traitement des informations financières a découvert dans le compte de la société flavio un montant de 2 milliards de francs guinéens non justifié. Flavio est une société de voyage chargée de délivrer des billets de voyage au Ministère de l’Administration du territoire, departement de tutelle de la Ceni.

