Affaire Diallo Souleymane-Abou Bakr du groupe Lynx : ‘’nous demandons la levée de toute procédure judiciaire contre eux’’ (Bourouno, PEDN)

Depuis le placement sous contrôle judiciaire du patron du groupe Lynx, Souleymane Diallo et d’Alghassimou Diallo connu sous le nom d’Abou Bakr, directeur général de la radio Lynx Fm, les voix continuent de se lever du côté de la société civile mais aussi de la classe politique. Joint par Mediaguinee, ce jeudi le patron de la communication du PEDN de Lansana Kouyaté, François Bourouno a condamné cette action judiciaire qu’il qualifie d’harcèlement contre la presse de façon générale, invitant l’Etat à revenir à la raison.

» Nous condamnons le harcèlement qui est en cours contre la presse de façon générale. Nous condamnons aussi particulièrement avec toutes les énergies ce dont sont victimes les responsables du groupe Lynx FM« , a réagi, François Bourouno.

Vous savez depuis très longtemps nous avons dit que ce régime est à son agonie c’est-à-dire qu’aujourd’hui il utilise que les moyens les plus cyniques pour se venger contre la presse qui a toujours dit la vérité, ajoute-t-il.

« On ne peut aujourd’hui dans un régime démocratique tenter de museler la presse pour dire que non ce qu’on est en train de suivre, on ne doit pas être dénoncer. La presse ne fait que son travail. D’ailleurs, le groupe lynx FM c’est l’un des groupes les plus professionnels de la place, je ne vois de crime commis ou de délit de presse commis par les journalistes du groupe. Ils sont victimes d’harcèlement, et nous condamnons ce harcèlement »

Par ailleurs d’affirmer : » Nous invitons le gouvernement à revenir à la raison pour lever toute procédure contre ces personnes qui sont aujourd’hui des personnes innocentes qui ne font que leur travail. (…) ».

« C’est un harcèlement pire et simple. Nous demandons la levée de toute procédure judiciaire contre eux« , a-t-il conclu.

A rappeler que les deux journalistes sont poursuivis pour « complicité de production, diffusion de données de nature à troubler la sécurité publique et à porter atteinte à l’honneur et à la dignité humaine« , suite au passage dans l’émission Œil de Lynx de dame Doussou Condé, activiste guinéenne résidente aux Etats- Unis et ex-militante du RPG très mordante vis-à-vis du régime de Conakry.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22