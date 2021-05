Affaire d’injures et menaces contre DK : le juge Wright décerne un mandat d’arrêt contre Gneloy et ordonne la comparution du Gl Ibrahima Baldé

Poursuivi pour des faits d’injures et menaces à la requête de la fille de l’ex-président de l’Assemblée nationale, Kadiatou Biro Diallo ‘’DK’’, le jeune activiste des réseaux sociaux, Ousmane Gneloy Diallo a de nouveau brillé par son absence à l’audience qui s’est poursuivi ce jeudi, au tribunal de première instance de Dixinn.

Au cours de cette audience, après avoir écouté la version de la plaignante et visionnée la vidéo incriminée où on entend le jeune Gneloy insulté le vieux Biro et sa famille, le juge Charles Alphonse Wright a décidé de décerner un mandat d’arrêt contre le jeune activiste proche du pouvoir. Mais il a aussi ordonné la comparution en qualité de témoin du patron du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, Général Ibrahima Diallo.

Cette absence du jeune activiste proche du pouvoir en place a été perçue par la partie civile représentée par Me Antoine Pepe Lamah comme un manque de respect à la justice.

« Gneloy a choisi de défier la justice comme il se croit dans la grâce de quelqu’un. Monsieur le président, la citation a été servi à Gneloy », dira-t-il, avant de se réjouir de la décision du tribunal qui a décidé de décerner un mandat d’arrêt contre Gneloy.

A rappeler que l’affaire a été renvoyée au 3 juin prochain pour la continuation des débats.

Elisa Camara

+224654957322